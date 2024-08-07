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Москвичи сэкономили ₽1,5 млрд на покупке земли под ИЖС у города

Москвичи сэкономили ₽1,5 млрд на покупке земли под ИЖС у города

Это произошло благодаря действующей в Москве программе, позволяющей жителям столицы приобретать участки за 60% от ее кадастровой стоимости Москвичи сэкономили на покупке у города земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) более 1,5 млрд руб.

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