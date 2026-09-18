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Рынки растут, несмотря на ставки

Рынки растут, несмотря на ставки

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают расти после восстановления рынка накануне. Фьючерсы на Dow Jones прибавили около 0,2%, на S&P 500 — 0,3%, а на Nasdaq 100 — 0,6%.

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