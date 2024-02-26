«Торопиться не надо»... или почему в ЦБ РФ Набиуллина руководит, а не доморощенные блогеры- вирусологи- финансисты

Sergiy Che

Этот Глазьев, который из одной тусовки с Чубайсом и Гадаром, ещё в 90х показал свои способности))) - ЦИТАТА: "...Для этого придется опять вернуться к личности Сергея Глазьева времен начала 90-х гг. Тогда молодой министр внешнеэкономических связей имел весьма тесные контакты с… «ОНЭКСИМ-банком» и «Норильским никелем». Именно министр Глазьев свел «ОНЭКСИМ-банк» с «Норильским никелем», после чего банк ежегодно «прокручивал» по полтора миллиарда норильских долларов. Видимо, не забывая этой услуги, «Норильский никель» стал основным спонсором Глазьева в 2004 г., во время выдвижения политика в качестве кандидата в президенты РФ...." © - А ещё у господина Глазьева завидный тесть и тёща - так как супруга Глазьева зарабатывает совсем небольшие денежки, а сам Глазьев как госчиновник должен был отчитываться о доходах и недвижимости (которой он сам бедняжка так и не обзавёлся)), то у его супружницы появились не слабые земельные участки (в том числе на Рублёвке)) в собственности только после того как он перестал быть госслужащим...)) На одном из участков у неё там аппартаментики 384,5 кв. м. (это на сотни миллионов рублей на которые не хватает зряплаты не только супруги Оксаны но даже больших зряплат Глазьева он по декларациям в год зарабатывал не более 7,5 млн. рубликов)). Всё это супруге Глазьева подарил её папа... который непонятно кто, но на его имя открыт не слабый счёт в оффшоре на Кипре, а маме Оксаны принадлежит четверть морского побережья Крыма за Евпаторией где у неё гигантские устричные фермы... Но мы верим честному коммунизду Глазьеву - он молодец! И всегда может поклевета... ой осудить работу Эльвиры Набиуллиной... Правда сам как то стране не смог, даж без санкций дать то, что дала Набиуллина под санкциями...)))