В Свердловской области назначили нового замминистра энергетики и ЖКХ

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Василия Фадеева заместителем министра энергетики и ЖКХ регионаюВрио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Василия Фадеева заместителем министра энергетики и ЖКХ региона, сообщает ИА «Уральский меридиан».
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