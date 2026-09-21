❗️ Первый храм в крымском посёлке Щебетовка ещё не успели достроить, а он уже требует ремонта Храм не расписан и наполовину, а изображения библейских сюжетов уже начинают осыпаться.
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