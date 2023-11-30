Власти Катара забыли встретить прилетевшего в страну президента ФРГ Штайнмайера

Прибывшему в Катар президенту Германии пришлось одиноко дожидаться встречающий в самолете.Чиновники Катара забыли встретить президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмаера, который прибыл в страну с официальным визитом накануне.
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