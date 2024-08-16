Патрушев рассказал о важности беспилотной морской техники в контексте СВО

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Опыт проведения спецоперации РФ на Украине продемонстрировал актуальность для научных и оборонно-промышленных предприятий создания безэкипажной подводной и надводной морской техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии