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Глава парламента Крыма: Повреждения Крымского моста можно быстро устранить

Глава парламента Крыма: Повреждения Крымского моста можно быстро устранить

Повреждения Крымского моста можно быстро устранить. А созидательное развитие Крыма продолжится.Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

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