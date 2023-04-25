В Британии выявили очаг птичьего гриппа на фоне ослабления мер профилактики

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была подтверждена на британской ферме в Поуисе, что стало первым случаем с тех пор, как 18 апреля был отменен приказ об обязательном содержании птиц в помещении, 24 апреля сообщает сетевое издание FarmingUK.