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В Британии выявили очаг птичьего гриппа на фоне ослабления мер профилактики

В Британии выявили очаг птичьего гриппа на фоне ослабления мер профилактики

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была подтверждена на британской ферме в Поуисе, что стало первым случаем с тех пор, как 18 апреля был отменен приказ об обязательном содержании птиц в помещении, 24 апреля сообщает сетевое издание FarmingUK.

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