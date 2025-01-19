Крупный немецкий банк сократит тысячи сотрудников

FT: Commerzbank уволит тысячи сотрудников из-за возможного поглощения UniCredit Немецкий банковский концерн Commerzbank собрался уволить «до нескольких тысяч сотрудников» на фоне слухов о возможном поглощении со стороны банковской группы Unicredit.
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