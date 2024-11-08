В РФ хотят ввести отдельный налоговый вычет на спорт

В России может появиться отдельный налоговый вычет на спорт. С таким предложением к главе Минспорта Михаилу Дегтяреву обратился зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный, пишут «Известия».
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