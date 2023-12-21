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ХАМАС считает страны коалиции по судам в Красном море соучастниками войны в Газе

ХАМАС считает страны коалиции по судам в Красном море соучастниками войны в Газе

Член руководства группировки палестинской ХАМАС Усама Хамдан заявил, что движение считает страны, которые намерены присоединиться к создаваемой США международной коалиции по обеспечению безопасности судов в Красном море, пособниками преступлений против палестинского народа.

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