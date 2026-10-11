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Курские новости

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МЧС Курской области ликвидировало пять пожаров и ДТП за сутки

МЧС Курской области ликвидировало пять пожаров и ДТП за сутки

За сутки спасатели Курской области ликвидировали 5 пожаров и выехали на 5 ДТП, социально значимых инцидентов не зафиксировано.

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