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Лера Кудрявцева назвала себя страшной без макияжа

Лера Кудрявцева назвала себя страшной без макияжа

Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в соцсетях пост, в котором говорит о самооценке и себе самой. 52-летняя телеведущая заявляет, что ее мысли в настоящий момент бегут в голове, как в лабиринте, но пока она не может найти им выход.

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