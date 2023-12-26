Лера Кудрявцева назвала себя страшной без макияжа

Телеведущая Лера Кудрявцева разместила в соцсетях пост, в котором говорит о самооценке и себе самой. 52-летняя телеведущая заявляет, что ее мысли в настоящий момент бегут в голове, как в лабиринте, но пока она не может найти им выход.
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