Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» полностью потушили: ущерб минимален, пострадавших нет

Вечером 31 июля на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане вспыхнул пожар. Уже через час после обнаружения возгорания специалисты смогли локализовать очаг, а позднее – полностью потушить огонь.
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