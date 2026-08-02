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FiNE NEWS

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Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» полностью потушили: ущерб минимален, пострадавших нет

Вечером 31 июля на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане вспыхнул пожар. Уже через час после обнаружения возгорания специалисты смогли локализовать очаг, а позднее – полностью потушить огонь.

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