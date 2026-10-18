Как ведут себя женщины различных национальностей, когда их застал муж с любовником? Немка смотрит на часы и укоризненно говорит:— Ганс, ты не пунктуален, ты пришёл на целых 10 минут раньше! Француженка толкает любовника и говорит:— Жан, подвинься! Втроём будет веселее! Еврейка удивлённо смотрит то на мужа, то на любовника:— Ой, Абрам, это ты? Тогда (указывая на любовника) кто это?! Русская падает на колени и кричит:— Ваня, только не по морде! У меня завтра партсобрание Единой России! Англичанка, ни на секунду не теряя самообладания:— О, дорогой Гарольд, вы опоздали.
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Ты не правильно всё понял,сейчас я всё объясню!!!!!!)))))))))
главное:на стене ружье не висит,