Девочка из США Луна Феннер завершила лечение в Петербурге

Мать американской девочки Луны Феннер, известной из-за врожденного гигантского родимого пятна как ребенок в «маске Бэтмена», обнародовала снимки дочери после завершающего хирургического вмешательства в Санкт-Петербурге.
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