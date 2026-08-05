Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Девочка из США Луна Феннер завершила лечение в Петербурге

Девочка из США Луна Феннер завершила лечение в Петербурге

Мать американской девочки Луны Феннер, известной из-за врожденного гигантского родимого пятна как ребенок в «маске Бэтмена», обнародовала снимки дочери после завершающего хирургического вмешательства в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии