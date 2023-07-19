Военное обозрение

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Великобритания намеревается обновить свои ядерные боеголовки и заменить атомные субмарины на более новые

Великобритания намеревается обновить свои ядерные боеголовки и заменить атомные субмарины на более новые

Власти Великобритании собираются в ближайшее время заняться обновлением ядерных боеголовок. Об этом говорится в новом плане развития королевских вооруженных сил, который был опубликован вчера.

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