Великобритания намеревается обновить свои ядерные боеголовки и заменить атомные субмарины на более новые

Власти Великобритании собираются в ближайшее время заняться обновлением ядерных боеголовок. Об этом говорится в новом плане развития королевских вооруженных сил, который был опубликован вчера.
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