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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фигуристка Баранова: «Практически у всех моих знакомых есть травмы из-за отношения тренеров, кроме учеников Соколовской»

С 2010 по 2021 год Баранова занималась в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской. «После Катарины (Гербольдт) я стала работать с Соколовской.

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