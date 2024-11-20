Водитель сбил 10-летнего ребенка на обочине в Забайкальском крае

t.me/Госавтоинспекция Забайкалья В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края водитель Toyota сбил 10-летнего ребенка, который шел по обочине в попутном направлении, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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