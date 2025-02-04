Камеры наблюдения показали слежку за погибшим от взрыва в ЖК в Москве Саркисяном

Камеры наблюдения сняли основателя батальона «АрБат», президента Федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна, погибшего накануне в результате взрыва в московском ЖК «Алые Паруса», в сопровождении охраны за день до покушения.