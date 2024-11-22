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В Подмосковье придётся переплачивать за аренду домов в новогодние праздники

В Подмосковье придётся переплачивать за аренду домов в новогодние праздники

Съём загородных домов стал дороже на 17%.С 2023 года посуточная аренда загородных домов в Подмосковье подорожала на 17%.

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