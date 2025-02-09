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Ольга Бузова ответила, почему решила сделать каре

Ольга Бузова ответила, почему решила сделать каре

Ольга Бузова вновь удивила поклонников своим появлением на грандиозном концерте Big Love Show. Возвратившись из отпуска, она решила воскресить образы прежних лет — с 2016-2017 годов, когда лишь начинала свой путь в музыкальной индустрии.

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