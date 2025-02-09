Ольга Бузова ответила, почему решила сделать каре

Ольга Бузова вновь удивила поклонников своим появлением на грандиозном концерте Big Love Show. Возвратившись из отпуска, она решила воскресить образы прежних лет — с 2016-2017 годов, когда лишь начинала свой путь в музыкальной индустрии.
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