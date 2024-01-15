Самой дорогой турпоездкой в России признан круиз по Енисею

Стоимость путешествия из Дудинки в Красноярск составила около 680 тысяч рублей на человека.Ассоциация туроператоров России подвела итоги минувшего года и составила топ-10 самых дорогих приобретённых в стране туров.
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