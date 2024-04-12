Трейлер “Джокер: Безумие на двоих” стал самым просматриваемым у студии Warner Br...

Трейлер “Джокер: Безумие на двоих” стал самым просматриваемым у студии Warner Bros. за последние 7 летИздание Variety сообщает о том, что трейлер фильма Джокер: Безумие на двоих стал одним из самых просматриваемых среди фильмов студии Warner Bros за последние 7 лет.