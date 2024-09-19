В России могут изменить подход к профилактике хронических заболеваний трудящихся

Корпоративные программы укрепления здоровья редко фокусируются на ключевых факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как табакокурение, чрезмерное потребление алкоголя и сердечно-сосудистые риски, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
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