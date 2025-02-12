Об этом рассказали сами общественники.Руководитель общественной организации "Северный человек" в Челябинске Николай Картавцев серьёзно озадачен.
Наказали учителей челябинской школы, где прошла встреча с "Северным человеком"
Комментарии
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alik3456 Джексон
Эй! В кремле! Вы там совсем охуели со своими мигрантами и диаспорами? Или до сих пор госдеп командует?
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22 час.
Андрей Павлов
Не раз писал - объединения русских власть боится гораздо больше, чем объединений мигрантов (диаспор). Более того, действия диаспор поддерживаются, а противозаконные (если не резонансные) не замечаются или "уменьшаются в размерах". Из-заединства интересов, что ли? И те, и другие любят деньги, в том числе которые не пахнут (правда еще как пахнут! воняют даже), и не жалуют справедливость. А у русских на первом месте справедливость. Деньги тоже неплохо, но только те, которые действительно не пахнут. Так что русские нынешней власти очень неудобны. И чтобы это неудобство минимизировать, власть предлагает нам дебильную культуру и никакое образование. Отсюда и наказание тех, кто пытается это изменить (см. данную статью).
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17 час.
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