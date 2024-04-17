Купил машину с нештатным оборудованием — ждать проблем с регистрацией?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Планирую покупку ВАЗ‑21102. Не будет ли проблем с регистрацией, если в крышу врезан нештатный люк? Это было сделано прежним хозяином, который уверяет, что никаких вопросов со стороны ГАИ не возникало.
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