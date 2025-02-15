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Женскому спорту ничего не угрожает

Женскому спорту ничего не угрожает

Разве что политики, которые заявляют, что хотят его «защитить». Алжирская олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф, которая ранее якобы не прошла гендерный тест, объявила о намерении подать в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA).

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