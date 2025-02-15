Женскому спорту ничего не угрожает

Разве что политики, которые заявляют, что хотят его «защитить». Алжирская олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф, которая ранее якобы не прошла гендерный тест, объявила о намерении подать в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA).
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