Женскому спорту ничего не угрожает

Разве что политики, которые заявляют, что хотят его «защитить». Алжирская олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф, которая ранее якобы не прошла гендерный тест, объявила о намерении подать в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA).