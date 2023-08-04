В главном военном госпитале России вновь проявилась Богородица с нимбом

Леонид Руси

У меня в жизни много раз были видения, голоса, сообщения, мироточение иконы, домовой и другие явления потустороннего мира. Они среди нас ходят невидимы. Мы тоже духи и каждую ночь мы, как духи, вылетаем в мир духов. А вы думали... что такое сны? Это духи нам голову морочат ))) Космос вокруг нас...