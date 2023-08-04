ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍💪✊🙏🙏🙏В главном военном...

В главном военном госпитале России вновь проявилась Богородица с нимбом

В главном военном госпитале России вновь проявилась Богородица с нимбом

Я столкнулся с этим явлением в госпитале Вишневского ещё в ковидные времена, когда мы с папой лежали с большой площадью поражения лёгких.

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Комментарии
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Леонид Руси
У меня в жизни много раз были видения, голоса, сообщения, мироточение иконы, домовой и другие явления потустороннего мира. Они среди нас ходят невидимы. Мы тоже духи и каждую ночь мы, как духи, вылетаем в мир духов. А вы думали... что такое сны? Это духи нам голову морочат ))) Космос вокруг нас...
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Светлана Филатова
🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍💪✊🙏🙏🙏
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8 час.
Багира
Это  белая  горячка.
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