Я столкнулся с этим явлением в госпитале Вишневского ещё в ковидные времена, когда мы с папой лежали с большой площадью поражения лёгких.
В главном военном госпитале России вновь проявилась Богородица с нимбом
Комментарии
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Леонид Руси
У меня в жизни много раз были видения, голоса, сообщения, мироточение иконы, домовой и другие явления потустороннего мира. Они среди нас ходят невидимы. Мы тоже духи и каждую ночь мы, как духи, вылетаем в мир духов. А вы думали... что такое сны? Это духи нам голову морочат ))) Космос вокруг нас...
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16 час.
Светлана Филатова
🇷🇺🇷🇺🇷🇺👍💪✊🙏🙏🙏
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8 час.
Багира
Это белая горячка.
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7 час.
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