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«Бешикташ» готов предложить до 28 млн евро за Кисляка. Хавбеку мог быть интересен переход, ЦСКА отказывается продавать игрока (Metaratings)

« Бешикташ » намерен предложить до 28 миллионов евро за полузащитника ЦСКА  Матвея Кисляка . Предложение турецкого клуба включит в себя фиксированную часть и бонусы, сообщает Metaratings.

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