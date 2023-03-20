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Росприроднадзор: в Татарстане произошла разгерметизация нефтепровода, из-за чего в реку попали нефтепродукты

В реку Малая в Татарстане попали нефтепродукты. Причиной этого стала разгерметизации нефтепровода «Татнефти», сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем официальном Telegram-канале.

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