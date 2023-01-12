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 У «Челси» 6 поражений в 8 последних матчах

 У «Челси» 6 поражений в 8 последних матчах

«Челси» проиграл 6 из 8 последних матчей. В перенесенном матче 7-го тура АПЛ, прошедшем в четверг, 12 января, «Челси» уступил «Фулхэму» (1:2).

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