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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • HotRS
    Или плавленный сырок 5 кг.Пассажир самолета...
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Пассажир самолета сфотографировал брошенные на полосе чемоданы, а потом понял, что один из них его

Пассажир самолета сфотографировал брошенные на полосе чемоданы, а потом понял, что один из них его

Перед самым взлетом сидевший у иллюминатора Альберто увидел на полосе чей-то позабытый багаж. Чемоданы смотрелись очень забавно и мужчина сделал несколько снимков — лишь через несколько минут ситуация перестала казаться ему смешной.

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Комментарии
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HotRS
Тема не раскрыта. Что с сыром?
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14 час.
Модест
Был дор блю, стал рокфор. Цена поднялась в 10 раз.
Ответить
7 час.
HotRS
Или плавленный сырок 5 кг.
Ответить
5 час.

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