Пассажир самолета сфотографировал брошенные на полосе чемоданы, а потом понял, что один из них его

Перед самым взлетом сидевший у иллюминатора Альберто увидел на полосе чей-то позабытый багаж. Чемоданы смотрелись очень забавно и мужчина сделал несколько снимков — лишь через несколько минут ситуация перестала казаться ему смешной.
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