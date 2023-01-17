Слово и дело

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Оскар Кучера признался в корыстных мотивах своего участия в шоу «Звезды сошлись»

Оскар Кучера признался в корыстных мотивах своего участия в шоу «Звезды сошлись»

Телеведущий Оскар Кучера приоткрыл закулисье шоу «Звезды сошлись». Он признался в частых ссорах с редактором, так как отказывался задавать ряд вопросов.

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