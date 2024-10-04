Блогера Лерчек и ее бывшего мужа отправили под домашний арест

Раскрыты подробности нового уголовного дела против Чекалиных. В Москве решением Троицкого районного суд под домашний арест были отправлены блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший супруг Артем Чекалин, сообщает RTVI.
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