Правда ли, что с 1 июля 2025 года ФНС начнет облагать налогом все денежные переводы?

В соцсетях бурно обсуждают, начнет ли налоговая тщательно отслеживать все транзакции россиян Часть российских пользователей в панике: в различных сообществах то и дело появляются тревожные новости о грядущих изменениях в налоговом законодательстве.
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