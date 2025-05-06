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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правда ли, что с 1 июля 2025 года ФНС начнет облагать налогом все денежные переводы?

Правда ли, что с 1 июля 2025 года ФНС начнет облагать налогом все денежные переводы?

В соцсетях бурно обсуждают, начнет ли налоговая тщательно отслеживать все транзакции россиян Часть российских пользователей в панике: в различных сообществах то и дело появляются тревожные новости о грядущих изменениях в налоговом законодательстве.

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