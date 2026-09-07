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Россия и КНДР открыли первый автомост между странами через реку Туманную

Россия и КНДР открыли первый автомост между странами через реку Туманную

На границе России и КНДР официально открыт новый мост через пограничную реку Туманная. Первыми движение по объекту, который назвали в память о советском военном Якове Новиченко, дали по видеосвязи российский премьер Михаил Мишустин и его северокорейский коллега Пак Тх.

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