Россия и КНДР открыли первый автомост между странами через реку Туманную

На границе России и КНДР официально открыт новый мост через пограничную реку Туманная. Первыми движение по объекту, который назвали в память о советском военном Якове Новиченко, дали по видеосвязи российский премьер Михаил Мишустин и его северокорейский коллега Пак Тх.