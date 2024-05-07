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Путин одобрил «Граталю» покупку доли в битумном операторе «Газпром нефти»

Путин одобрил «Граталю» покупку доли в битумном операторе «Газпром нефти»

Президент России Владимир Путин дал разрешение компании «Граталь» на покупку доли в компании «Газпромнефть — битумные материалы», которая находится под контролем люксембургской «Газпром нефть Интернэшнл», которая осуществляет проекты за рубежом.

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