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Царьград

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The Times заявила о новой цели России после заявления Запада

The Times заявила о новой цели России после заявления Запада

В Британии ещё только официально заговорили об отправке наставников на помощь ВСУ, а русские уже взяли в плен английского инструктора.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Опять прогнемся и обменяем на какого нибудь олигарха
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19 час.

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