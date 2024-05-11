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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе будет играть под девяткой в «Реале», скорее всего. Киллиан хочет 10-й номер, но он у Модрича

Как сообщает As, 25-летний французский форвард хотел бы играть под десяткой в мадридском «Реале» – это его любимый номер.

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