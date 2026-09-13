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Аргументы недели

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Минобороны РФ: за прошедшую ночь уничтожено 389 БПЛА, нанесены удары по объектам логистики и энергетики Украины

Минобороны РФ: за прошедшую ночь уничтожено 389 БПЛА, нанесены удары по объектам логистики и энергетики Украины

ПВО России за ночь уничтожили 389 украинских беспилотников над рядом регионов и акваториями трех морей.

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