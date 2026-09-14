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Украинский премьер: ситуация с государственными финансами близка к критической

Украинский премьер: ситуация с государственными финансами близка к критической Премьер-министр Украины Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами близка .

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