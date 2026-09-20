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Демидов забил Ахтямову в выставочном матче «Монреаля» и «Торонто», реализовав большинство броском в касание с острого угла

Форвард « Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу в выставочном матче с « Торонто » (4:3 ОТ).  20-летний россиянин отличился в первом периоде, реализовав большинство броском в касание с острого угла.

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