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Царьград

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Туляки пережили 10 волн атак ВСУ. Есть раненые

Туляки пережили 10 волн атак ВСУ. Есть раненые

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что минувшей ночью регион пережил 10 волн атаки ВСУ.

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