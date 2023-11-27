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«Почему мы проигрываем?»: боевик ВСУ делится критикой стратегии Украины в войне

«Почему мы проигрываем?»: боевик ВСУ делится критикой стратегии Украины в войне

«Почему мы проигрываем?»: боевик ВСУ делится критикой стратегии Украины в войне Елена ВайленкоВ последнем видео боец Вооруженных сил Украины высказал жесткую критику стратегии, назвав ее одной из главных ошибок Генштаба и политического руководства страны.

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Комментарии
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Иван Агеев
Война - это тяжёлый, ежедневный труд, а &quot;хохлы&quot; и &quot;труд&quot; - вещи несовместные. &quot;Хохлы&quot; и &quot;халява&quot; - это их родное. Как жили, так и воюют, чему тут удивляться? Они всё чуда ждут - то &quot;джавелины&quot;, то &quot;байрактары&quot;, то &quot;леопарды&quot;, то теперь &quot;F-16&quot;! И мечта о том, что НАТО за них воевать будет. Да и идея у них, за которую воюют, не сильно хорошо пахнет - уничтожить русских. Какая уж там победа при таком раскладе...
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