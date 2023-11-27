«Почему мы проигрываем?»: боевик ВСУ делится критикой стратегии Украины в войне

Иван Агеев

Война - это тяжёлый, ежедневный труд, а "хохлы" и "труд" - вещи несовместные. "Хохлы" и "халява" - это их родное. Как жили, так и воюют, чему тут удивляться? Они всё чуда ждут - то "джавелины", то "байрактары", то "леопарды", то теперь "F-16"! И мечта о том, что НАТО за них воевать будет. Да и идея у них, за которую воюют, не сильно хорошо пахнет - уничтожить русских. Какая уж там победа при таком раскладе...