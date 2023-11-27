«Почему мы проигрываем?»: боевик ВСУ делится критикой стратегии Украины в войне Елена ВайленкоВ последнем видео боец Вооруженных сил Украины высказал жесткую критику стратегии, назвав ее одной из главных ошибок Генштаба и политического руководства страны.
«Почему мы проигрываем?»: боевик ВСУ делится критикой стратегии Украины в войне
Комментарии
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Иван Агеев
Война - это тяжёлый, ежедневный труд, а "хохлы" и "труд" - вещи несовместные. "Хохлы" и "халява" - это их родное. Как жили, так и воюют, чему тут удивляться? Они всё чуда ждут - то "джавелины", то "байрактары", то "леопарды", то теперь "F-16"! И мечта о том, что НАТО за них воевать будет. Да и идея у них, за которую воюют, не сильно хорошо пахнет - уничтожить русских. Какая уж там победа при таком раскладе...
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