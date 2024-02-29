Какие продукты снижают риск инсульта, а от каких стоит отказаться Елена ГалицкаяКак известно, здоровое питание не только способствует поддержанию желаемого веса, но и снижает риск развития сердечных проблем.
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