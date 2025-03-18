Поздравляю с днём воссоединения Крыма с Россией!** Если бы те, кто развалил С...

Поздравляю с днём воссоединения Крыма с Россией!Если бы те, кто развалил СССР, действовали согласно букве закона, чего от нас требуют западные партнёры, то не нужен был бы ни первый, ни второй, ни третий референдумы.
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