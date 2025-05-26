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Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал высказывание спецпосланника президента США Кита Келлога, назвавшего удары по Киеву нарушением Женевских протоколов и призвавшего к немедленному прекращению огня, обвинив чиновника во лжи и попытке очернить Россию.