Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал высказывание спецпосланника президента США Кита Келлога, назвавшего удары по Киеву нарушением Женевских протоколов и призвавшего к немедленному прекращению огня, обвинив чиновника во лжи и попытке очернить Россию.
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