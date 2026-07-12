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Русская весна

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Онищенко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

Онищенко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036-му — 81 год, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Почему не говорите о том, сколько сейчас у мужчин в России продолжительность жизни, стесняетесь?
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4 н.