Онищенко назвал ожидаемую продолжительность жизни в России к 2030 году

Ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году может составить 78 лет, а к 2036-му — 81 год, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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